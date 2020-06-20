В Киеве на улице Богдана Хмельницкого горит здание акционерного общества "Киевропект".

Об этом сообщают #Буквы.

В центре столицы, по улице Богдана Хмельницкого, горит здание “Киевпроекта”.

Это акционерное общество, основная деятельность которого охватывает геологию, инжиниринг и геодезию. Организация предлагает услуги проектирования в различных направлениях.

Детали происшествия уточняются.

Обновлено 22:00

В ГСЧС по этому поводу заявили, что пожар был на 11 этаже 16-этажного здания. Горела площадь около 150 квадратов.

В 21:17 пожар ликвидировали.

Вследствие пожара жертв и пострадавших нет.

В тушении огня участвовали 32 человека и 8 единиц техники ГСЧС.