Об этом сообщают #Буквы.
В центре столицы, по улице Богдана Хмельницкого, горит здание “Киевпроекта”.
Это акционерное общество, основная деятельность которого охватывает геологию, инжиниринг и геодезию. Организация предлагает услуги проектирования в различных направлениях.
Детали происшествия уточняются.
Обновлено 22:00
В ГСЧС по этому поводу заявили, что пожар был на 11 этаже 16-этажного здания. Горела площадь около 150 квадратов.
В 21:17 пожар ликвидировали.
Вследствие пожара жертв и пострадавших нет.
В тушении огня участвовали 32 человека и 8 единиц техники ГСЧС.
- 29 мая в Днепре прямо на улице загорелся и полностью сгорел пассажирский трамвай. При этом никто не пострадал.