Об этом сообщает агенство Reuters.

По информации издания, в сильно укрепленной “зеленой зоне” Багдада, столице Ирака, где расположены правительственные здания и иностранные миссии, упали две ракеты “Катюша”, что привело к пожару. Источники Reuters в полиции заявили, что по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.

Информацию об этом подтвердил с места событий репортер британской телерадиокомпании BBC Ферас Килани (Feras Kilani). По информации журналиста, обе ракеты были выпущены возле посольства США.

Breaking: Explosions in #Baghdad. BBC Arabic reporter @FerasKilaniBBC says two rockets were fired from southeast Baghdad into the Green Zone near the US embassy in the Iraqi capital. No casualties reported. pic.twitter.com/FzalwA2puF — Faisal Irshaid (@faisalirshaid) January 8, 2020

Как сообщает пан-арабский спутниковый телеканал Аль-Маядин, одна ракета упала между строящимся зданием Совета министров и озером возле посольства США.

Посольство США и официальные лица Ирака пока не комментировали ситуацию. Есть ли жертвы также неизвестно.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.