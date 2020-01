Об этом сообщает агенство Reuters.

По информации издания, в сильно укрепленной “зеленой зоне” Багдада, столице Ирака, где расположены правительственные здания и иностранные миссии, упали две ракеты “Катюша”, что привело к пожару. Источники Reuters в полиции заявили, что по крайней мере одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США.

Информацию об этом подтвердил с места событий репортер британской телерадиокомпании BBC Ферас Килани (Feras Kilani). По информации журналиста, обе ракеты были выпущены возле посольства США.

Breaking: Explosions in #Baghdad.

BBC Arabic reporter @FerasKilaniBBC says two rockets were fired from southeast Baghdad into the Green Zone near the US embassy in the Iraqi capital. No casualties reported. pic.twitter.com/FzalwA2puF

— Faisal Irshaid (@faisalirshaid) January 8, 2020