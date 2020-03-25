Об этом написал мэр Оттавы Джим Уотсон на своей странице в Twitter.

“Сегодня я объявляю чрезвычайное положение в Оттаве в ответ на распространение Covid-19 в нашем городе”, – заявил Уотсон.

В тексте распоряжения отмечается, что провозглашение чрезвычайного положения вызвано не только распространением нового коронавируса, но и опасностью сезонных паводков, “способных повлиять на способность города сосредоточить свои ресурсы на реагировании на Covid-19”.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу борьбы с пандемией нового атипичного короонавируса.