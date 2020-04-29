В столице западноафриканского государства Сьерра-Лионе Фритауне в тюрьме "Падемба-Роуд", где содержится 324 заключенных, вспыхнул бунт.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В среду над центральной тюрьмой Фритауна поднялся дым, а с близлежащих улиц раздался выстрел. Бунт в тюрьме вспыхнул после того, как среди заключенных подтвердили случай заражения коронавирусом.

Министр информации Мухаммед Рахман Сварей Сьерра-Леоне рассказал, что заключенные в тюрьме “Падемба-Роуд” подожгли несколько зданий.

“Есть жертвы, но это только первые дни, когда ситуация утихнет, мы сможем дать более полный отчет”, – сказал Сварей во время онлайн обращения.

Отметим, что в 2000-х годах в этом тюремном заведении прошла серия беспорядков из-за переполненности и плохих условий.