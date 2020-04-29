Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
В среду над центральной тюрьмой Фритауна поднялся дым, а с близлежащих улиц раздался выстрел. Бунт в тюрьме вспыхнул после того, как среди заключенных подтвердили случай заражения коронавирусом.
Министр информации Мухаммед Рахман Сварей Сьерра-Леоне рассказал, что заключенные в тюрьме “Падемба-Роуд” подожгли несколько зданий.
“Есть жертвы, но это только первые дни, когда ситуация утихнет, мы сможем дать более полный отчет”, – сказал Сварей во время онлайн обращения.
Отметим, что в 2000-х годах в этом тюремном заведении прошла серия беспорядков из-за переполненности и плохих условий.
- В Африке туристов перестали пускать в национальные парки, где живут гориллы. Человекообразные обезьяны оказались “на карантине” из-за угрозы коронавируса.