В Вашингтоне, округ Колумбия, официальные лица подтвердили, что у жителя и гостя столицы США подтвердился положительный результат на новый коронавирус.

Об этом сообщает телеканал NBC Washington.

Это первые два случая заболевания COVID-19, подтвержденные в столице страны.

По словам мэра Мюриэль Боузер, первым заболевшим является житель города, которому за пятьдесят. По всей видимости он не выезжал за пределы Соединенных Штатов. “На данный момент у него, похоже, нет истории международных поездок и нет тесных контактов с другими заболевшими”, – сказала она.

По состоянию на вечер субботы подтвердили второй случай заболевания. У пациента симптомы заболевания появились в конце февраля, а в четверг его госпитализировали в больницу. Сообщается, что это мужчина за пятьдесят, который прибыл из Нигерии в округ Колумбия и отправился на лечение в больницу штата Мэриленд.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США начала отправлять доллары, которые возвращаются из Азии, на “карантин”.