В парке "Гидропарк" в Киеве застрелили мужчину. Полицейские проводят спецоперацию по розыску убийцы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

“По спецлинии 102 поступило сообщение, что в парке “Гидропарк” ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи. Предварительно установлено, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте”, — говорится в сообщении.

Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители осматривают место происшествия, чтобы установить обстоятельства трагедии. По городу проводится спецоперация по розыску злоумышленника.