Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
“По спецлинии 102 поступило сообщение, что в парке “Гидропарк” ранен мужчина. На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи. Предварительно установлено, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте”, — говорится в сообщении.
Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители осматривают место происшествия, чтобы установить обстоятельства трагедии. По городу проводится спецоперация по розыску злоумышленника.
- Ранее в центре Москвы возле здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу. Минимум один человек – сотрудник ФСБ – погиб. Также есть раненые.