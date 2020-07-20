Об этом говорится в сообщении управления полиции Киева.
“Сегодня в 15:40 на спецлинию “102” поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб”, – говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.
На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
- Ранее сообщалось, что в Киеве возле станции метро “Шулявская” в мусорной урне взорвалось неизвестное устройство, в результате чего один человек получил травму.