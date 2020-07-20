В одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, правоохранители проводят проверку.

Об этом говорится в сообщении управления полиции Киева.

“Сегодня в 15:40 на спецлинию “102” поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции.

На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.