03:19 В Великобритании вводят ужесточенный карантин: как изменится жизнь граждан
02:11 Премьер исправил пост о запрете покидать Украину до конца карантина
01:27 Чрезвычайное положение усугубит проблемы и приведет к коллапсу страны — нардеп
01:05 В странах ЕС продолжают летать самолеты, несмотря на коронавирус
00:43 В МОЗ хотят ввести чрезвычайное положение и ограничить передвижение пенсионеров 

23 марта

23:58 Тимошенко: «Батькивщина» приостанавливает оппозиционность к действующей власти
22:38 20 мин. на селфи: в Польше людей на карантине контролируют через приложение
22:17 Запрет для украинцев покидать страну противоречит Конституции — юрист
21:51 Голливудская актриса из Украины Сахно заразилась коронавирусом
21:21 Депутат «Слуги народа» заболел коронавирусом
20:58 На время карантина в Украине лекарства можно будет получить почтой
20:40 Зеленский перенес военный призыв на месяц
20:25 Владельцев магазинов и аптек обязали следить за дистанцией между посетителями
20:00 Первый тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
19:10 «Девушка Бонда» Куриленко излечилась от коронавируса
18:57 Главу МОЗ обвинили в попытке «назначить доверенное лицо»
18:34 Украина ожидает поставки тестов, аппаратов ИВЛ и средств защиты до конца недели
18:16 Зеленский пригрозил ответственностью за повышение цен в карантин
18:13 Один из «Слуг народа» лежит в больнице с подозрением на коронавирус
18:09 За экспорт медтоваров введут уголовную ответственность — Зеленский
17:49 «Величественная пустота»: NYT собрал снимки опустевших в карантине городов
17:37 Микробиолог рассказал, какие тесты на коронавирус точнее
17:31 Юваль Ной Харари: безотвественные политики подорвали доверие к госорганам и СМИ
17:13 Кабмин запретил экспорт этилового спирта
16:56 Украина и Иран согласовали расследование дела сбитого самолета
16:32 Крах экономики? Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем другие страны
16:13 В Раде планировали отменить закон о языке, – нардеп
15:41 Юваль Ной Харари: остановка международных поездок затруднит борьбу с COVID-19

В странах ЕС продолжают летать самолеты, несмотря на коронавирус

Несмотря на карантин из-за коронавируса в странах Европейского Союза продолжают летать самолеты.

Вторник, 24 марта 2020, 01:05

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на аэропорты.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров принял решение с 24 марта запретить гражданам покидать Украину с туристической целью. В связи с этим будут временно закрыты все аэропорты страны за исключением “Борисполя”.

Сейчас в Украине остановили авиационные, железнодорожные и автобусные пассажирские маршруты, как междугородные, так и трансграничные. Эксперты прогнозируют значительные убытки для транспортной отрасли, проблемы для других сфер экономики, а то и банкротство ряда пассажирских операторов.

В разгар эпидемии коронавируса сначала Азия, а следом Европа и Америка закрыли въезд для граждан других стран в надежде остановить эпидемию. Большинство авиалиний вынужденно сократили полеты до минимума. Самолеты стоят на земле, билеты не продаются. Но, несмотря на это, авиакомпании продолжают осуществлять международные и внутренние рейсы, а страны ЕС не запрещают авиаперевозки.

С помощью сервиса Flightradar24 (Флайтрадар) #Буквы просмотрели движение самолетов в реальном времени. Так, над странами ЕС, Британией продолжают курсировать самолеты.

В Италии, которая обогнала Китай по количеству жертв коронавируса, несмотря на жесткий карантин продолжают летать самолеты.

Так, аэропорт Рима Fiumicino принимает самолеты из Лиссабона, Лондона, Тенерифе, Варшавы, Мадрида, Тель-Авив, Дюссельдорф и много других стран.

Кроме того, в стране продолжают осуществляться внутренние авиарейсы. Так,  аэропорт Рима Fiumicino принимает самолеты из Неаполя, Катании, Бари, Милана.

Так, к примеру, аэропорт Франкфурта-на-Майне также принимает самолеты из Шанхая, Бангкока, Ханоя, Порту, Милана, Дублина, Амстердама, Стокгольма, Лондона и других городов.

Стоит отметить, что некоторые аэропорты отменили большинство авиарейсов, но продолжают осуществлять авиаперелеты в несколько городов.

Так, например аэропорт Варшавы имени Шопена продолжает осуществлять рейсы в Лондон.

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
  • 22 марта в МОЗ сообщили, что в Украине зафиксировали 26 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее количество подтвержденных случаев достигло 73.
  • 23 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве лабораторно подтверждены еще 4 случая COVID-19. 
Теги: Евросоюз, коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!