В странах ЕС продолжают летать самолеты, несмотря на коронавирус

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на аэропорты.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров принял решение с 24 марта запретить гражданам покидать Украину с туристической целью. В связи с этим будут временно закрыты все аэропорты страны за исключением “Борисполя”.

Сейчас в Украине остановили авиационные, железнодорожные и автобусные пассажирские маршруты, как междугородные, так и трансграничные. Эксперты прогнозируют значительные убытки для транспортной отрасли, проблемы для других сфер экономики, а то и банкротство ряда пассажирских операторов.

В разгар эпидемии коронавируса сначала Азия, а следом Европа и Америка закрыли въезд для граждан других стран в надежде остановить эпидемию. Большинство авиалиний вынужденно сократили полеты до минимума. Самолеты стоят на земле, билеты не продаются. Но, несмотря на это, авиакомпании продолжают осуществлять международные и внутренние рейсы, а страны ЕС не запрещают авиаперевозки.

С помощью сервиса Flightradar24 (Флайтрадар) #Буквы просмотрели движение самолетов в реальном времени. Так, над странами ЕС, Британией продолжают курсировать самолеты.

В Италии, которая обогнала Китай по количеству жертв коронавируса, несмотря на жесткий карантин продолжают летать самолеты.

Так, аэропорт Рима Fiumicino принимает самолеты из Лиссабона, Лондона, Тенерифе, Варшавы, Мадрида, Тель-Авив, Дюссельдорф и много других стран.

Кроме того, в стране продолжают осуществляться внутренние авиарейсы. Так, аэропорт Рима Fiumicino принимает самолеты из Неаполя, Катании, Бари, Милана.

Так, к примеру, аэропорт Франкфурта-на-Майне также принимает самолеты из Шанхая, Бангкока, Ханоя, Порту, Милана, Дублина, Амстердама, Стокгольма, Лондона и других городов.

Стоит отметить, что некоторые аэропорты отменили большинство авиарейсов, но продолжают осуществлять авиаперелеты в несколько городов.

Так, например аэропорт Варшавы имени Шопена продолжает осуществлять рейсы в Лондон.