Люди, которые занимались организацией схем при четвертом президенте Викторе Януковиче, вернулись к работе при нынешнем главе государства Владимире Зеленском.

Об этом говорится в статье #Букв “Как при Зеленском на строительные схемы вернулись смотрящие Януковича”.

Так, 17 января премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями строительной отрасли. На нем премьеру задали вопрос, почему у исполняющей обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Елены Костенко советниками оказались люди, которые работали еще при Януковиче (Александр Сергиенко и Александр Воробьев).

“А я один такой не знаю, кто эти люди?”, – спросил Гончарук у зала, который в этот момент взорвался возмущением.

Александр Сергиенко в 2012-2014 годах возглавлял Управление разрешительных процедур ГАСИ, а Воробьев был его заместителем. Их обоих связывали с Сергеем Кучером – главой киевского ГАСИ, Януковичем-младшим и Рыбаком-младшим (сын тогдашнего председателя Верховной Рады).

“Именно эти люди писали под себя закон и выстраивали под себя систему 2010-2012 годов. Кучер – возглавлял ГАСИ Киева, Рыбак – ГАСИ Украины, а между ними был Сергиенко, который разрабатывал схемы. Все, кто в строительном бизнесе лет 10, это знают и озвучили на совещании у Гончарука”, – рассказал эксперт по градостроительству Виктор Глеба.

На совещании 17 января Елена Костенко не смогла объяснить, почему именно эти люди ее советники, но потребовала доказательств их коррупции.

Вместе с тем 3 февраля из забытья вышел Telegram-канал Джокера, где выложили разговор застройщика Максима Микитася в ресторане, где он подтверждает, что за уже упомянутым Кучером сегодня стоит Банковая, в частности, заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, помощник президента Александр Ермак и даже сам глава ОПУ Андрей Богдан. И от их имени Кучер решает вопросы с застройщиками.