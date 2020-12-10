Об этом сообщает издание SUNA.
Факт ограбления подтвердил консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид. Дипломат рассказал, что лично участвовал в процедуре идентификации грабителей.
Грабители в форме военных украли в дипучреждении деньги и другое ценное имущество. Однако сообщники не смогли покинуть место преступления, ведь у здания консульства их задержали полицейские.
Разграбленное имущество и деньги вернули украинскому консульству.
- В Париже неизвестные ограбили квартиру саудовской принцессы на €600 тысяч. 47-летняя принцесса, имя которой не разглашается, не была в своей квартире с августа. Но по возвращению она обнаружила пропажу сумок, часов, украшений и меха на сумму около 600 000 евро.