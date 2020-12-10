В столице Судана преступники в форме вооруженных сил страны ворвались в здание украинского консульства. К счастью, грабителей сразу задержали, а украденное - вернули.

Об этом сообщает издание SUNA.

Факт ограбления подтвердил консул Украины в Судане Муса Мухаммад Саид. Дипломат рассказал, что лично участвовал в процедуре идентификации грабителей.

Грабители в форме военных украли в дипучреждении деньги и другое ценное имущество. Однако сообщники не смогли покинуть место преступления, ведь у здания консульства их задержали полицейские.

Разграбленное имущество и деньги вернули украинскому консульству.