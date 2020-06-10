В суде рассмотрят иск Сивохо против ветеранов ООС: «Нацкорпус» готовится к протестам

Об этом сообщает пресс-служба “Нацкорпуса”.
В связи с этим представители партии “Национальный корпус” анонсировали акции протеста под зданием суда, чтобы обеспечить “справедливое рассмотрение дела”.
“В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С. А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов российско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти Зеленского – это преступление. А ветеранов теперь обвиняют в том, что не удержали в вертикальном положении ватного сепаратиста Сивохо”, – сказано в видео- обращении.
“Нацкорпус” также обратился к украинским патриотам и националистам с призывом прийти к Печерскому суду 12 июня в 14:30, чтобы поддержать ветеранов и выразить протест действиям власти на Донбассе.
- Ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
- Позже Сергей Сивохо решил перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства из-за атаки боевиков.
- Также Сергей Сивохо призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.