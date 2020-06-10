В суде рассмотрят иск Сивохо против ветеранов ООС: «Нацкорпус» готовится к протестам

Печерский районный суд Киева 12 июня будет рассматривать иск бывшего советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, поданный против ветеранов ООС, при участии которых произошла потасовка во время презентации национальной платформы примирения и единства.

Об этом сообщает пресс-служба “Нацкорпуса”.

В связи с этим представители партии “Национальный корпус” анонсировали акции протеста под зданием суда, чтобы обеспечить “справедливое рассмотрение дела”.

“В Печерский районный суд в качестве потерпевшего вызван Сивохо С. А., который, по сути, обвиняет защитников Украины, ветеранов российско-украинской войны в совершении противодействия российской диверсии в самом центре Киева. К сожалению, при власти Зеленского – это преступление. А ветеранов теперь обвиняют в том, что не удержали в вертикальном положении ватного сепаратиста Сивохо”, – сказано в видео- обращении.

“Нацкорпус” также обратился к украинским патриотам и националистам с призывом прийти к Печерскому суду 12 июня в 14:30, чтобы поддержать ветеранов и выразить протест действиям власти на Донбассе.