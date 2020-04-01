В Сумах мужчина был оштрафован на 17 тысяч гривен за то, что нарушил правила карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.

Уточняется, что Заречным районным судом Сум местный житель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина.

30-го марта мужчина зашел в магазин без респираторной или медицинской маски, тем самым нарушив решение исполнительного комитета Сумского городского совета.

“1 апреля 2020 человека, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.

Помимо того, мужчина обязан будет выплатить судебные расходы в размере 420,2 грн.

Отмечается, что постановление суда пока еще может быть обжаловано в апелляционном суде на протяжении 10 дней.