Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти.
Уточняется, что Заречным районным судом Сум местный житель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина.
30-го марта мужчина зашел в магазин без респираторной или медицинской маски, тем самым нарушив решение исполнительного комитета Сумского городского совета.
“1 апреля 2020 человека, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.
Помимо того, мужчина обязан будет выплатить судебные расходы в размере 420,2 грн.
Отмечается, что постановление суда пока еще может быть обжаловано в апелляционном суде на протяжении 10 дней.
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