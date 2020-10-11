Из-за попадания Сум в "красную зону" карантина в городе с понедельника, 12 октября, школы на высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение.

Об этом говорится в сообщении Сумского городского совета.

Так, в городе ограничено:

посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения с 13 октября;

посещение учебных заведений (учреждения дошкольного образования работают в дежурном режиме)

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Решение о работе кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов, кинотеатров и фитнес-центров будут принимать 12 октября.