Об этом говорится в сообщении Сумского городского совета.
Так, в городе ограничено:
посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения с 13 октября;
посещение учебных заведений (учреждения дошкольного образования работают в дежурном режиме)
посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.
Решение о работе кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов, кинотеатров и фитнес-центров будут принимать 12 октября.
- По состоянию на субботу, 10 октября, только в Кировоградской области можно ослаблять карантинные ограничения, связанные с распространением коронавируса COVID-19.