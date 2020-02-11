Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Сумской области.

По их информации, жительница областного центра, которая работает адвокатом, регулярно, в течение нескольких месяцев, 41 раз сообщала о псевдоминировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг.

При этом ни разу факт минирования не подтвердился.

Благодаря своей профессии, адвокат продумывала до мелочей свои преступные действия, чтобы избежать разоблачения. В частности, меняла голос, систематически меняла сим-карты и мобильные телефоны, говорила с оператором не более 5 секунд и тому подобное.

Правоохранители задержали злоумышленницу после очередного телефонного “минирования” здания суда.

В ходе обысков по месту жительства задержанной правоохранители изъяли несколько мобильных терминалов и сим-карты различных мобильных операторов с доказательствами ее противоправной деятельности.

Задержанной сообщили о подозрении по статье “заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно” Уголовного кодекса.