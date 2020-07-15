Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
“По состоянию на 7 ч. 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области”, – говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- Сегодня, 15 июля, по всей территории Украины, кроме Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей, будет сухая и ясная погода.