Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 7 ч. 15 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 57 населенных пунктов в Сумской области”, – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.