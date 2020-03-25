Об этом сообщили в Сумской облгосадминистрации.
В Сумской облгосадминистрации отметили, что официально подтвердить инфекцию можно будет только после лабораторного исследования.
“Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не есть основанием для установления окончательного диагноза… анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр”, — отметили в ОГА.
Напомним, 25 марта в Конотопсокм районе Сумской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Это женщина 76 лет.
- В Винницкой области подтвержден первый случай заражения COVID-19.
- Также три новых случая COVID-19 зарегистрировано в Киеве.
- По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.