В Сумской области умерла жительница Конотопского района, у которой экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат.

Об этом сообщили в Сумской облгосадминистрации.

В Сумской облгосадминистрации отметили, что официально подтвердить инфекцию можно будет только после лабораторного исследования.

“Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не есть основанием для установления окончательного диагноза… анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр”, — отметили в ОГА.

Напомним, 25 марта в Конотопсокм районе Сумской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Это женщина 76 лет.