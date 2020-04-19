В Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область) 18 апреля провели литургию в присутствии огромного количества верующих и без средств индивидуальной защиты.

Трансляция велась в YouTube.

На кадрах видно, как в самом храме присутствует большое количество священнослужителей – дистанция между ними не соблюдается.

Позже в Лавру толпой шли верующие, среди них были и дети – ну у кого не было средств индивидуальной защиты. Дистанцию люди также не соблюдали.

Кроме того, возле Лавры не видно полиции, которая бы следила за тем, как придерживаются правил карантина.

На видео с 4-го часа

Свято-Успенская Святогорская лавра относится к Московскому патриархату.