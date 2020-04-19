Трансляция велась в YouTube.
На кадрах видно, как в самом храме присутствует большое количество священнослужителей – дистанция между ними не соблюдается.
Позже в Лавру толпой шли верующие, среди них были и дети – ну у кого не было средств индивидуальной защиты. Дистанцию люди также не соблюдали.
Кроме того, возле Лавры не видно полиции, которая бы следила за тем, как придерживаются правил карантина.
На видео с 4-го часа
Свято-Успенская Святогорская лавра относится к Московскому патриархату.
- Ранее сообщалось, что в Пасхальную ночь возле закрытой на карантин Киево-Печерской Лавры усиленно дежурят правоохранители. При этом верующих практически нет.
- Как известно, в монастыре была зафиксирована вспышка коронавируса (заболели более 100 человек). По решению киевских властей Лавра была закрыта на карантин.