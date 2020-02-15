Общее количество зараженных коронавирсом COVID-19 из Китая на территории Таиланда достигло 34 человек.

Об этом сообщает Reuters.

В министерстве здравоохранения Таиланда заявили, что подтвержден новый случай заражения у 35-летней местной женщины, работающей в больнице. Предполагается, что женщина могла заразиться коронавирусом после контакта с больным.

Также в ведомстве отметили, что с начала распространения коронавируса 14 людей в стране вылечились и вернулись в свои дома.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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