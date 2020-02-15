Об этом сообщает Reuters.
В министерстве здравоохранения Таиланда заявили, что подтвержден новый случай заражения у 35-летней местной женщины, работающей в больнице. Предполагается, что женщина могла заразиться коронавирусом после контакта с больным.
Также в ведомстве отметили, что с начала распространения коронавируса 14 людей в стране вылечились и вернулись в свои дома.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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- В результате распространения коронавируса Covid-19 на территории Китая, медики диагностировали заражение у почти 5 тысяч человек за сутки. Число заболевших коронавирусом достигло 64 тысяч 437 человек. От коронавируса умерли 1383 человека, а успешно завершили лечение – 6886 человек.