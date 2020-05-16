Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Запрет, введенный в действие в начале апреля в качестве меры борьбы с распространением в стране коронавируса COVID-19, действовал до 31 мая. Теперь же он продлен еще на месяц – до 30 июня.

Под запрет не попадают только грузовые рейсы, самолеты вооруженных сил Таиланда, эвакуационные рейсы, самолеты, доставляющие гуманитарную помощь, а также технические и вынужденные посадки без высадки пассажиров, информирует издание Bangkok Post.

Стоит отметить, что в Таиланде начали ослаблять карантинные ограничения. Так, в воскресенье откроются торговые центры и универмаги. Также будет сокращен комендантский час, введенный в ночное время.

Сокращение состоится на один час (ранее ограничение действовало с 22:00 до 04:00, а теперь будет – с 23:00 до 04:00).

Согласно последним данным, в Таиланде заразились коронавирусом 3025 человек, 56 из них скончались.