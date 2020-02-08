В тайском городе Накхонратчасима военнослужащий Джакрапант Томма открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких человек в заложники.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Изначально военный застрелил командира своей части и еще двух человек (офицера и 63-летнюю женщину). Затем он похитил оружие и боеприпасы из военного лагеря, после чего открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре Terminal 21.

В данный момент известно о как минимум 20 погибших. Также есть раненые, их количество пока неизвестно.

Местные СМИ сообщают, что нападавший скрывается на четвертом этаже торгового центра и удерживает заложников.

Как сообщают местные власти, стрелок “застрелил ни в чем не повинных жертв, в результате чего многие получили ранения и погибли”.

Pls help pray for thailand this is dangerous situations in there Everyone in thailand if you are in that area, stay safe and be careful #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/9hR5duEhBN — May🦋🍀 (@maylalice) February 8, 2020

Update : Video of the shooter in Terminal 21 shopping mall in Nakhon Ratchasima .#Thailand #โคราชpic.twitter.com/A3HHj0yG98 — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020

Злоумышленник снимал свои действия на смартфон и вел прямую видеотрансляцию в Facebook. Она продолжалась несколько минут, после чего его страница была заблокирована, сообщает The Bangkok Post.

В данный момент торговый центр окружен полицией. Автомобильное движение в районе ТЦ перекрыто. Правоохранители предупредили местных жителей, чтобы они не покидали свои дома. Возле торгового центра слышна стрельба.

Мотивы военнослужащего остаются неясными. Ранее он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью “Настало время волноваться” и “Никто не может избежать смерти”. На одном из опубликованных снимков нападавший стоит на фоне пожара.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча уже выразил соболезнования семьям погибших.