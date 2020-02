Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Изначально военный застрелил командира своей части и еще двух человек (офицера и 63-летнюю женщину). Затем он похитил оружие и боеприпасы из военного лагеря, после чего открыл огонь в буддистском храме и местном торговом центре Terminal 21.

В данный момент известно о как минимум 20 погибших. Также есть раненые, их количество пока неизвестно.

Местные СМИ сообщают, что нападавший скрывается на четвертом этаже торгового центра и удерживает заложников.

Как сообщают местные власти, стрелок “застрелил ни в чем не повинных жертв, в результате чего многие получили ранения и погибли”.

Pls help pray for thailand this is dangerous situations in there Everyone in thailand if you are in that area, stay safe and be careful #กราดยิงโคราช pic.twitter.com/9hR5duEhBN

