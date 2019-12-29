Об этом сообщает издание The Guardian.

Сообщается, что самка умерла естественной смертью. Большую часть своей жизни она провела в дикой природе, говорится в заявлении администрации заповедника Нгоронгоро.

Считается, что Фауста прожила дольше, чем любой другой носорог в мире. В самом Нгоронгоро она прожила более 54 лет.

“Фауста была впервые обнаружена в кратерном нагорье Нгоронгоро в 1965 году ученым из Университета Дар-эс-Салама в возрасте от трех до четырех лет. Ее здоровье начало ухудшаться в 2016 году. Мы были вынуждены поместить животное в вольер после нескольких нападений гиен”, – добавили в заповеднике.

Ранее самка южного белого носорога Сана считалась старейшим белым носорогом в мире. Она умерла в неволе в зоологическом парке Планета Соваж во Франции в 2017 году в возрасте 55 лет.

В заповедной зоне Нгоронгоро средняя продолжительность жизни носорогов в дикой природе составляет от 37 до 43 лет, а в неволе они могут дожить до 50 лет.