Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Посол Роб Макейр был задержан на три часа. Как сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim, дипломат был арестован возле Технологического университета им. Амира Кабира за якобы “подстрекательство к протестам”.

Власти Великобритании назвали задержание “грубым нарушением международного права”.

“Арест нашего посла в Тегеране без оснований или объяснений – вопиющее нарушение международного права. Иранские власти находятся сейчас на распутье. Они могут продолжать свой путь к статусу страны-изгоя со всей политической и экономической изоляцией, которая за этим последует, или предпринять шаги для деэскалации напряженности и выйти на дипломатический путь, ведущий вперед”, – подчеркнул, комментируя инцидент, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Стоит отметить, что 11 января в Тегеране перед зданием Технологического университета им. Амира Кабира собрались сотни демонстрантов, требовавших отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Они выразили возмущение тем, что иранские военные сбили ракетой украинский пассажирский самолет. Среди 176 человек, находившихся на борту, было более 80 иранцев и десятки канадцев иранского происхождения. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Оценки количества протестующих в СМИ отличаются. Так, Reuters сообщает о примерно тысяче протестующих. Американский телеканал CNN проинформировал, что собрались тысячи людей.

🔴Now Isfahan

People are chanting: Khamenei is a murderer and his rule is vicious. They say the Islamic Republic must go. This is the real voice of the Iranian people. Reach the voice of the Iranian people all over the world.#IranProtests #IranPlaneCrash pic.twitter.com/wQ95cmNaOG

— Mohammad Mozafari (@mohmd_mozafari) January 11, 2020