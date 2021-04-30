В американському штаті Техас поліція перекрила автомобільний рух мостом Фреда Хартмана. Причина — на мосту помітили алігатора.

Про це повідомили місцеві ЗМІ, а поліціянти зняли відео з місця події.

Для того, аби забрати алігатора, знадобилося 8 осіб. Спочатку на шию рептилії накинули спеціальну петлю, після чого перемотали пащу та кінцівки скотчем.

Алігатора відвезли пікапом до місцевої річки, зняли скотч та відпустили в воду.

Правоохоронці повідомили, що алігатор був довжиною 2,5 метра.

Після цього інциденту поліція Ла-Порте повідомила місцевим жителям, що якщо вони побачать рептилію на дорозі — слід зупинитися, викликати поліцію та обрати інший маршрут.