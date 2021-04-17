Хоуп Козарт з американського штату Техас стверджує, що її 11-річному сину Медоксу не дозволяють ходити до школи з косичкою. Тому жінка зібралася до суду.

Про це повідомляє TMZ.

За словами Козарт, її сина уникають однолітки, а вчителі постійно намагаються перевиховати.

Матір 11-річного Медокса розповіла, що її дітям стало цікаво, яким був їх батько, Блек. Зокрема, Медокс попросив заплести йому косичку, бо саме така зачіска була в батька.

Однак, коли Медокс прийшов до школи – його відсторонили від занять. Така ситуація була кілька разів.

В юридичній фірмі, яка займається справою 11-річного хлопця, розповіли, що Медокса вперше відсторонили від занять 5 квітня. Причина – зачіска. Однак, хлопець знову прийшов до школи з косичкою і його знову відсторонили від занять. Ситуація повторюється щодня.

Адвокати Медокса кажуть, що через дії адміністрації школи хлопець не може отримати освіту, хоча це його конституційне право.

В школі на це відповіли, що в них існують правила, згідно з якими, учні не мають право робити такі зачіски, як кінський хвіст, пучок зверху та подібні. Однак матір Медокса думає, що такі правила застаріли та настав час їх змінити, аби діти могли самовиражатися.

“Діти повинні мати можливість для самовираження, а волосся не повинно впливати на нашу освіту”, – сказала Хоуп.

Якщо Медокса негайно не повернуть на заняття – матір хлопця обіцяє звернутися до суду.