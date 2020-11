Об этом сообщает Bloomberg Quicktake в Twitter.

Так, небольшая группа митингующих публично сожгла фото президента США Дональда Трампа и новоизбранного президента Джо Байдена.

Таким образом участники акции выразили протест США после того, как стало известно, что деятельностью Фахризаде интересовались американские спецслужбы. По данным американской газеты The New York Times, Фахризаде в секретных частях отчетов американской разведки описывался, как человек, глубоко вовлечен в попытки разработать ядерную боеголовку для Ирана.

Однако Иран утверждал, что ядерная сфера страны работает только в гражданских целях и не планирует создание ядерной боеголовки.

A small group of protesters burned pictures of U.S. President Trump and President-elect Joe Biden in Tehran on Saturday, a day after the killing of an Iranian scientist linked to the country's nuclear program.

