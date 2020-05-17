Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
57-летний Ду был назначен послом только в феврале, ранее он был посланником в Украине.
Посол женат и воспитывал сына, но его семье еще предстояло присоединиться к нему в Израиле.
Израильский “12 канал” со ссылкой на неназванные медицинские источники сообщил, что, по предварительным данным, Ду Вэй умер во сне по естественным причинам.
В Израиль посол прибыл 15 февраля и сразу же ушел на самоизоляцию.
В интервью израильской газете Makor Rishon в прошлом месяце Ду Вэй сказал, что Китай стал козлом отпущения в мире.
“В истории не раз определенную группу людей обвиняли в распространении пандемий. Это подло и должно быть осуждено. Болезнь – враг всего человечества, и мир должен бороться с ней вместе”, – сказал он.