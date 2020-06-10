Во время судебного заседания в Нидерландах, австралийские детективы помогли доказать, что фрагменты, найденные среди обломком самолета рейса MH17 и в телах погибших, были из ракеты "Бук" российского производства.

Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.

Прокурор Тийс Бергер рассказал, как следствие исключило “Бук” украинского производства.

Так, в октябре 2014 года федеральная полиция Австралии отправилась в Украину для анализа двух ракет “Бук” – более старой M938 и более новой 9M38M1. Бергер сказал, что следствие обнаружило три уникальные осколочные формы – плитку, решетку и бабочку – внутри ракет.

Позже австралийские детективы визуально сопоставили эти формы с фрагментами, найденными в телах жертв, вещах и обломках самолета.

“Австралийская федеральная полиция провела визуальное сравнение с частями двух ракет “Бук” типа 9М38 и 9М38М1. При этом они рассматривали такие особенности, как форма, следы от инструмента (например, фрезерование) и магнитные свойства”, – сказал Бергер.

В телах экипажа было выявлено 29 стальных обломков. И один из них имел форму именно бабочки. Такой обломок нашли в теле капитана экипажа.

Еще один обломок в форме бабочки был найден в кабине самолета. Это единственные два осколка из всех изъятых на месте падения 370-ти, сохранивших эту выразительную форму.

Таким образом, австралийское следствие опровергает выводы российской государственной оборонной компании “Алмаз-Антей”, которая утверждала, что Boeing был сбит ракетой 9М38, последняя из которых была выпущена еще в СССР в 1986 году.

Ранее голландский прокурор Деди Воей-а-Цой заявил, что российское правительство и отдельные лица препятствовали расследованию ложными доказательствами.

9 марта в Нидерландах начались судебные слушания над тремя гражданами России и одним украинцем — Игорем Гиркиным (Стрелковым), Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым и Леонидом Харченко, которых обвиняют в причастности к крушению рейса МН17 Малазийских авиалиний, в котором погибли 289 человек. Самолет сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.