Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Пока она доступна в тестовом режиме.

Об этом пишет издание “Код Дурова”.

Пользователи iOS уже могут ей воспользоваться.

Издание дает инструкцию, как включить видеозвонки. Сначала необходимо скачать из App Store последнюю версию мессенджера. Затем – десять раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором активировать Experimental Feature. После этого надо зайти в профиль, “потянуть аватарку” и воспользоваться функцией.

При этом необходимо, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.