Telegram анонсировал, что добавит функцию безопасных групповых видеоозвонков в своей мессенджер до конца 2020 года.

Об этом сообщили в блоге компании.

В компании отметили, глобальный карантин из-за COVID-19 актуализировал проблему, связанную с отсутствием на рынке надежного сервиса для видеосвязи. В Telegram заявили, что сервисы видеозвонков, существующие сейчас, предлагают или безопасность или удобство использования, но не то и другое одновременно.

Компания планирует решить эту проблему, предоставив своим пользователям возможность безопасных групповых видеозвонков, до конца года.

“Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году. Есть приложения, которые либо безопасны, либо пригодны для использования, но не то и другое. Мы хотели бы это исправить, и мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить вам безопасные групповые видеозвонки в 2020 году”, — отметили в компании.

Стоит отметить, что заявление о запуске функции видеоконференции было озвучено компанией одновременно с новостью о том, что Telegram достиг новой рекордной отметки — 400 миллионов активных пользователей в месяц. Это в два раза больше, чем было два года назад.

Кроме того, упрек от Telegram, касательно того, что уже существующие сервисы не являются надежными, прозвучал на фоне стремительно растущей во время пандемии популярности сервиса Zoom, который, к тому же, оказался в центре нескольких скандалов, связанных с безопасностью.