Житель Тернополя, который 14 апреля вернулся из-за границы, покончил жизнь самоубийством во время обсервации в больнице.

Об этом сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, в течение двух лет мужчина почти все время жил за границей. Симптомов коронавируса у него не было, трижды в день он измерял температуру тела, не жаловался на самочувствие.

Мужчине 39 лет, он женат, воспитывал четверых детей, но в больницу ему никто не приносил передач. Мужчина трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.

“Вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, вчера около 18.40 поступило сообщение от медиков городской больницы №3 о том, что в палате покончил жизнь самоубийством 39-летний житель областного центра.

Там также рассказали, что во время общения с представителями мобильной группы мужчина согласился с прохождением обязательной обсервации и вел себя спокойно, бесконфликтно при поступлении в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины его смерти.