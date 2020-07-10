В Тернополе решили частично ослабить карантин. Ресторанам и кафе разрешили работать после 22:00.

Об этом сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

Он отметил, что карантин в городе было решено ослабить, поскольку происходит рост динамики выздоровления пациентов с COVID-19. Также по словам Надала, в городе относительно небольшая загруженность больниц пациентов с COVID-19.

“Принято решение с сегодняшнего дня разрешить работу заведений общественного питания после 22:00 в соответствии с их графиками работы, но при наличии соответствующих разрешительных документов на ночной режим работы, который ранее выдавался исполнительным комитетом Тернопольского городского совета”, – заявил городской голова.

Кроме того, в городе разрешили практику партнерских родов по результатам консилиума врачей и наличии ПЦР-тестирования.

При этом одновременно с ослаблением карантина было рекомендовано Госпотслужбе и Нацполиции усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Особенно по заведениям торговли, общественного питания, общественного транспорта.