Об этом сообщается на странице в Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
“Анонимно сообщайте о тернопольцах, которые не соблюдают самоизоляцию”, – говорится в сообщении.
При этом также советуют помочь жителям города, которые вернулись из-за границы, сберечь свое здоровье и здоровье окружающих, объясняя им важность самоизоляции.
Если люди не планируют соблюдать правила самоизоляции, граждан призывают сообщать об этом на “горячую линию” или через специальную форму в интернете.
“За прошлые сутки зафиксировали таких 17 обращений”, – говорится в сообщении.
- По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев заболевания COVID-19.