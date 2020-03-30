В Тернополе призывают доносить на соседей, которые приехали из-за границы и не хотят соблюдать правила самоизоляции.

Об этом сообщается на странице в Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

“Анонимно сообщайте о тернопольцах, которые не соблюдают самоизоляцию”, – говорится в сообщении.

При этом также советуют помочь жителям города, которые вернулись из-за границы, сберечь свое здоровье и здоровье окружающих, объясняя им важность самоизоляции.

Если люди не планируют соблюдать правила самоизоляции, граждан призывают сообщать об этом на “горячую линию” или через специальную форму в интернете.

“За прошлые сутки зафиксировали таких 17 обращений”, – говорится в сообщении.