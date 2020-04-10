Об этом сообщили на сайте горсовета Тернополя.
В сообщении сказано, что на входных правоохранители будут следить за соблюдением карантинных мер более тщательно, но вводить комендантский час – не планируют. Патрулирование будут осуществлять на улицах, в парках, на детских и спортивных площадках и так далее.
При въезде в город водителям будут проводить температурный скрининг.
В городе напомнили, что с 6 апреля гражданам запрещено выходить на улицу без защитной маски или респиратора. По улице нельзя ходить больше, чем по два человека.
Жителям Тернополя запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны, спортивные и детские площадки.
Также нельзя выходить из дома без документов, удостоверяющих личность.
При этом водителей предупредили, что в города и села, которые признаны очагами распространения коронавируса COVID-19, въезд запрещен. Если же нужно воспользоваться автомобилем для другой цели, то в салоне могут быть одновременно только два человека. При условии, что все находящиеся в автомобиле члены одной семьи – их может быть больше.
На сегодняшний день в области 196 случаев заражения коронавирусом, из которых 5 летальных; 418 подозрений.
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