Об этом сообщается на странице штаба в Facebook.
Кафе, гостиницы, бары, клубы, пабы, дискотеки и другие учреждения развлекательной сферы должны закрываться до 22.00.
Кроме того, штаб запретил работу после 22.00 работу всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и продуктовых магазинов.
- В Украине только 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.