Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Такое решение было принято городским штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в Тернополе.
“Запрещается пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках, скверах Тернопольской городской территориальной громады групп более двух человек, или в пределах одной семьи (за исключением работы государственных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и ремонтных бригад)”, – говорится в сообщении.
Кроме того, запретили нахождение на улицах детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.
Также в Тернополе утвердили алгоритм захоронений, ограничив число людей во время мероприятия.
“Ритуальные обряды можно проводить на открытых территориях и ограничить пребывание до 10 человек при условии соблюдения карантинных мер (расстояние между людьми не менее 2 м, наличие средств индивидуальной защиты – маски, перчатки)”, – отметили в штабе.
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