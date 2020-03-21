Как сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш в видеообращении, такие меры необходимы, чтобы обезопасить людей.
“Мы ввели в области чрезвычайную ситуацию. Я призываю каждого: будьте ответственными. Поймите: это для того, чтобы уберечь не только здоровье, но и жизни ваших родных, близких, особенно родителей”, – подчеркнул Труш.
Он призвал оставаться дома и заботиться о своих близких и людях преклонного возраста.
О введении чрезвычайной ситуации также сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
“В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19”, – отметил он.
В связи с этим Кириленко поручил:
• назначить руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
• обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и их устойчивое функционирование в целом;
• с 00 часов 01 минуты 23 марта временно запретить работу рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров (за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости).
- С понедельника, 23 марта, в Тернополе решили остановить общественный транспорт.
- Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя из города Залещики.
- Из-за распространения коронавирусной инфекции Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, режим ЧС был введен в Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой и Киевской областях.