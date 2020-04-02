В Тернопольской области коронавирусом заболели уже больше 100 людей, треть из них - медицинские работники.

Об этом сообщается в Facebook на странице Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

“Согласно данным областного лабораторного центра в Тернопольской области зафиксировали 111 случаев COVID-19 по состоянию на 11:00 2 апреля”, – говорится в сообщении.

При этом еще 17 людей сейчас находятся под подозрением на коронавирус.

В свою очередь глава областной государственной администрации Павел Дронь на своей странице в Facebook сообщает, что эпицентром коронавируса в области остается Монастыриский район, где заболели уже 83 человека и один человек умер.

Помимо того, Дронь рассказал, что в области заболели уже 32 медицинских работника, среди которых 10 врачей и 22 медсестры, 5 детей, 3 полицейских, спасатель и глава объединенной территориальной общины.