Об этом сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Такую информацию сообщили по состоянию на девять вечера, 25 марта.

Среди заболевших – двое семейных врачей из Монастырского района. Один заболевший – врач Центра медико-санитарной помощи в этом же районе. Еще один – врач Монастырской больницы.

Позже в Министерстве здравоохранения подтвердили еще два случая заражения в Тернопольской области и общее количество больных на коронавирусную инфекцию в регионе возросло до 15 человек. Один из них умер.

Власти Тернополя просят местных жителей информировать их о случаях, когда граждане, прибывшие из стран, в которых распространен COVID-19, пренебрегают правилами самоизоляции.