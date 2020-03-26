Об этом сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Такую информацию сообщили по состоянию на девять вечера, 25 марта.
Среди заболевших – двое семейных врачей из Монастырского района. Один заболевший – врач Центра медико-санитарной помощи в этом же районе. Еще один – врач Монастырской больницы.
Позже в Министерстве здравоохранения подтвердили еще два случая заражения в Тернопольской области и общее количество больных на коронавирусную инфекцию в регионе возросло до 15 человек. Один из них умер.
Власти Тернополя просят местных жителей информировать их о случаях, когда граждане, прибывшие из стран, в которых распространен COVID-19, пренебрегают правилами самоизоляции.
- 25 марта в Украине подтверждено 32 новых случая COVID-19. Общее количество случаев достигло 145, 5 пациентов погибли.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.