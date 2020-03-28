Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
“Согласно данным областного лабораторного центра в области зафиксировали 43 случая COVID-19 по состоянию на 22:00 27 марта”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что 7 случаев остаются под подозрением.
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