Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя – Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров”, – написал мэр города.

Старух рассказал, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально.

“Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его”, – отметил чиновник.

Он призвал жителей города не паниковать, придерживаться карантина, оставаться дома.

Старух сообщил, что две недели ему придется пробыть на самоизоляции. Однако он намерен работать дистанционно.