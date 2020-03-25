В Тернопольской области критическая ситуация с COVID-19. С 4 больными коронавирусом, среди которых сотрудница больницы и священник, контактировали сотни человек.

Об этом сообщила в Facebook нардеп от “Голоса” Юлия Клименко.

По словам нардепа, сейчас в Монастырском районе Тернопольской области складывается критическая ситуация со вспышкой COVID-19. В частности, одним из 4 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 оказалась сотрудница местной больницы. Медучреждение изолировали.

“С сегодняшнего дня в изоляции вся больница, потому что одна из сотрудниц, которая болела 3 недели, имеет подтвержденный диагноз. Врачей не отпускают домой”, — добавила она.

Клименко отметила, что больница в районе недостаточно обеспечена — нет тестов на COVID-19 и аппаратов ИВЛ, которые необходимы для лечения пациентов с тяжелой симптоматикой.

Также нардеп подчеркнула, что другие пациенты, среди которых местный священник, контактировали не менее чем с 500 людьми. Первые симптомы COVID-19 появились у семейных врачей.

“В Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса. Уже четвертый подтвержденный диагноз, один человек умер. С больными контактировало не менее 500 человек, в том числе все священники района, которые неделю проводили службы в храмах. С тремя больными контактировали также семейные врачи. У двух из них проявляются симптомы”, — отметила нардеп

В связи с этим народный депутат обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и Министру охраны здоровья Илье Емцу.