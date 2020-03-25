Об этом сообщила в Facebook нардеп от “Голоса” Юлия Клименко.
По словам нардепа, сейчас в Монастырском районе Тернопольской области складывается критическая ситуация со вспышкой COVID-19. В частности, одним из 4 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 оказалась сотрудница местной больницы. Медучреждение изолировали.
“С сегодняшнего дня в изоляции вся больница, потому что одна из сотрудниц, которая болела 3 недели, имеет подтвержденный диагноз. Врачей не отпускают домой”, — добавила она.
Клименко отметила, что больница в районе недостаточно обеспечена — нет тестов на COVID-19 и аппаратов ИВЛ, которые необходимы для лечения пациентов с тяжелой симптоматикой.
Также нардеп подчеркнула, что другие пациенты, среди которых местный священник, контактировали не менее чем с 500 людьми. Первые симптомы COVID-19 появились у семейных врачей.
“В Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса. Уже четвертый подтвержденный диагноз, один человек умер. С больными контактировало не менее 500 человек, в том числе все священники района, которые неделю проводили службы в храмах. С тремя больными контактировали также семейные врачи. У двух из них проявляются симптомы”, — отметила нардеп
В связи с этим народный депутат обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и Министру охраны здоровья Илье Емцу.
- Сегодня в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной коронавирусом COVID-19. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на сообщил, что 9 марта умерший мужчина был на похоронах в селе Швейков, где находился священник из Залещиков — “нулевой” пациент Тернопольской области. Сам священник, по данным Геращенко, находится в реанимации. В Монастырском районе в селах Швейков и Ковалевка спасатели дезинфицировали две церкви и кафе.
- По состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано уже 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За сутки подтверждено 29 новых случаев.