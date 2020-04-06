Об этом сообщается на странице в Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

“На Тернопольщине еще один летальный исход ОТ COVID-19. Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус”, – сказано в сообщении.

Известно, что мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

“Сегодня утром он умер”, – сообщили в штабе.

Напомним, это был первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области, диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что священник, будучи инфицированным, не знал о болезни и продолжал вести службы.

За это время он мог контактировать с 500 людьми.

“Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем к установлению диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми”, – написал Геращенко. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanton.gerashchenko.7%2Fposts%2F2863435600409935&width=500" width="500" height="668" frameborder="0" scrolling="no"></noscript>

Отметим, что с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 3 человека.