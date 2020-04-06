Об этом сообщается на странице в Facebook Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
“На Тернопольщине еще один летальный исход ОТ COVID-19. Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус”, – сказано в сообщении.
Известно, что мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
“Сегодня утром он умер”, – сообщили в штабе.
Напомним, это был первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области, диагностировали у 57-летнего священнослужителя.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что священник, будучи инфицированным, не знал о болезни и продолжал вести службы.
За это время он мог контактировать с 500 людьми.
“Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими. В общем к установлению диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми”, – написал Геращенко.
Отметим, что с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 3 человека.
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