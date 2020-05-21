Об этом сообщил заместитель председателя Монастыриского районной государственной администрации Павел Дронь в Facebook.

“Поздравляем с выздоровлением от коронавируса г. Анну Дякуник, 90 лет, из с.Красиив!”, – написал он.

По словам чиновника, Монастыриский район постепенно выходит из пандемии.

Павел Дронь отметил, что всего в районе COVID-19 обследовано 1503 человека. Осталось выздороветь 16 инфицированным из 194-х.

В Монастырском госпитале находится один инфицированный (среднее состояние), еще трое (легкий состояние) – в Тернопольской больнице, 12 инфицированных жителей района – на самоизоляции.

“Руководство госпиталя готовит предложения по реорганизации и возвращения после 22 маю предыдущего статуса центральной районной больницы. Вирус пропал!”, – добавил он.