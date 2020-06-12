Об этом сообщили в полиции.

“В начале июня произошла вспышка коронавирусной инфекции в селах Заставье, Баворов, Прошова, Дичков, что на территории Великогаивськой объединенной территориальной общины. Всего было подтверждено 28 случаев”, – говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, 22 мая в селе Баворов местный предприниматель громко праздновал свой день рождения, куда были приглашены 60 гостей. Праздник проходил в арендованном помещении столовой, где в то время из-за карантина проводить такие мероприятия было запрещено.

Сейчас полицейские устанавливают, связан ли всплеск заболеваемости с этим празднованием. Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка.