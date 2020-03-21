Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя из города Залещики.

Об этом сообщили на сайте Тернопольской облгосадминистрации.

В сообщении сказано, что у священнослужителя большая семья.

Медики оценивают его состояние, как средней тяжести. Пока что ему предоставляют симптоматической лечение и устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал.

В связи с появлением первого случая заражения в области введут режим чрезвычайной ситуации.

Жителей городка и соседних населенных пунктов ограничат в передвижении. На выездах из районного центра установят полицейские посты, а правоохранители будут проводить температурный скрининг.