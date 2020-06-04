Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook.

“К сожалению, мы имеем в Тернополе вспышку коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи. Всего за последние дни выявлено 18 случаев инфицирования в этом областном медицинском учреждении. Подстанция временно закрыли. Прошу тернополян с пониманием отнестись к этой ситуации. Эта подстанция подчиняется области, но находится в Тернополе и работают там в большинстве тернополяни, – сказал Надал.

По его словам, в связи с этой ситуацией время приезда бригады экстренной медицинской помощи может увеличиться.

“Очередная вспышка показывает нам, что эпидемия еще не миновала. Поэтому я очень прошу позаботиться о себе и близких”, – подчеркнул Надал.

Всего с начала эпидемии в Тернополе выявлено 126 случаев коронавируса, двое горожан погибли, 89 – выздоровели.