В 2015 году группа ученых из Соединенных Штатов и Китая взяла образцы тибетского ледника, возраст которого составляет 15 тыс. лет, и обнаружила в нем 28 новых вирусных групп.

Об этом пишет издание Science Alert.

Ученые предупреждают, что таяние ледников из-за глобального потепления может освободить древние вирусы, неизвестные в современном мире.

Команда пробурила 50 метров в леднике, чтобы получить два ледяных керна, которые затем прошли трехэтапный протокол дезактивации.

После этого исследователи использовали микробиологические методы для выявления микроорганизмов в образцах.

Всего исследователи нашли 33 группы вирусов, но пять из них уже описаны в других научных статьях. Поэтому ученые считают, что 28 древних вирусов являются новыми для науки.

“В худшем случае таяние льда из-за изменения климата может высвободить патогенные микроорганизмы в окружающую среду. В таком случае, нам стоит заранее узнать, что они из себя представляют”, – отметили авторы исследования.