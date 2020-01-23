Об этом пишет издание Science Alert.
Ученые предупреждают, что таяние ледников из-за глобального потепления может освободить древние вирусы, неизвестные в современном мире.
Команда пробурила 50 метров в леднике, чтобы получить два ледяных керна, которые затем прошли трехэтапный протокол дезактивации.
После этого исследователи использовали микробиологические методы для выявления микроорганизмов в образцах.
Всего исследователи нашли 33 группы вирусов, но пять из них уже описаны в других научных статьях. Поэтому ученые считают, что 28 древних вирусов являются новыми для науки.
“В худшем случае таяние льда из-за изменения климата может высвободить патогенные микроорганизмы в окружающую среду. В таком случае, нам стоит заранее узнать, что они из себя представляют”, – отметили авторы исследования.
- В 2018 году сообщалось, что международная группа ученых во главе с биологами из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) готовится изучать крупнейшие ледники мира, чтобы детально изучить ДНК микроорганизмов, и понять как они живут в таких экстремальных условиях.