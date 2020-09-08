В TikTok массово распространяют ужасающее видео, в котором мужчина стреляет в себя из пистолета. Платформа пытается остановить распространение контента.

Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно сообщениям TikTok, указанное видео изначально появилось на Facebook, после чего попало и на другие платформы — Instagram, Reddit и TikTok.

Представитель TikTok подтвердил The Verge, что “клипы о самоубийстве” начали распространяться в воскресенье вечером.

К моменту, когда TikTok стало известно о видео, пользователи уже распространяли предупреждение для других с рекомендацией закрывать ролик, как только увидят человека с седой бородой, который сидит перед столом.

Некоторые сообщали, что самый пугающий момент видео вставляли и в другие, безобидные ролики.

В настоящее время TikTok пытается остановить распространение этого видео, в том числе, блокируя страницы, с которых оно загружалось.

“Наши системы автоматически обнаруживают и помечают эти клипы за нарушение нашей политики в отношении контента, который отображает, восхваляет, прославляет или пропагандирует самоубийство. Мы запрещаем учетные записи, которые пытались неоднократно загружать видео. Мы ценим членов нашего сообщества, которые сообщают о контенте и предостерегают других от просмотра, взаимодействия или обмена такими видео на любой платформе из уважения к человеку и его семье”, — сказал представитель.

Ролик быстро распространился в соцсети, поскольку страница рекомендаций TikTok формируется на основе того, что просмотрели другие пользователи. То есть любой пользователь может наткнуться на этот чувствительный контент, не ища его целенаправленно.