Об этом сообщает издание The Verge.
Согласно сообщениям TikTok, указанное видео изначально появилось на Facebook, после чего попало и на другие платформы — Instagram, Reddit и TikTok.
Представитель TikTok подтвердил The Verge, что “клипы о самоубийстве” начали распространяться в воскресенье вечером.
К моменту, когда TikTok стало известно о видео, пользователи уже распространяли предупреждение для других с рекомендацией закрывать ролик, как только увидят человека с седой бородой, который сидит перед столом.
@aesthetically_80s
Signal boost for others to see please this is very IMPORTANT!!!! #fyp #foryoupage #TikTokFashionMonth #AdultMoney #foryourpage #fy #alt #anime #lgbtq
Некоторые сообщали, что самый пугающий момент видео вставляли и в другие, безобидные ролики.
@alluringskull
В настоящее время TikTok пытается остановить распространение этого видео, в том числе, блокируя страницы, с которых оно загружалось.
“Наши системы автоматически обнаруживают и помечают эти клипы за нарушение нашей политики в отношении контента, который отображает, восхваляет, прославляет или пропагандирует самоубийство. Мы запрещаем учетные записи, которые пытались неоднократно загружать видео. Мы ценим членов нашего сообщества, которые сообщают о контенте и предостерегают других от просмотра, взаимодействия или обмена такими видео на любой платформе из уважения к человеку и его семье”, — сказал представитель.
Ролик быстро распространился в соцсети, поскольку страница рекомендаций TikTok формируется на основе того, что просмотрели другие пользователи. То есть любой пользователь может наткнуться на этот чувствительный контент, не ища его целенаправленно.
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