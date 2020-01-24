В приложении для романтических знакомств Tinder появится тревожная кнопка, которую пользователь сможет нажать, если во время свидания почувствует опасность.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ради внедрения нового функционала компания Match Group, владеющая Tinder, купит долю в разработчике приложения Noonlight. Оно отслеживает местонахождение человека, а также уведомляет экстренные службы в случае возникновения угроз его безопасности.

Тревожная кнопка будет работать на основе алгоритмов Noonlight: при ее нажатии будет предложено ввести код. Если пользователь этого не сделает, диспетчер направит ему сообщение, а потом позвонит. В случае, если пользователь не ответит или попросит о помощи, к нему направят правоохранителей.

Цель новой функции состоит в том, чтобы пользователи могли обращаться за помощью, не вызывая подозрений во время свидания.

В Match Group уверяют, что сведения о том, где находятся пользователи, не будут использованы в коммерческих целях.

Новая функция будет бесплатной и вначале появится в США. Американские пользователи получат доступ к функции в следующий вторник, 28 января, в новом разделе приложения под названием “Центр безопасности”. Чтобы использовать новые инструменты, пользователи должны будут загрузить Noonlight и включить функцию отслеживания местоположения.

Позже тревожная кнопка станет доступна для пользователей из других стран. Когда именно, не уточняется.

Также Tinder тестирует новый инструмент проверки фотографий, позволяющий пользователям убедиться, что они разговаривают с реальным человеком (прежде чем они пойдут на свидание). Функция фото-верификации, работающая на основе искусственного интеллекта, будет сопоставлять селфи пользователей с фото в их профилях, чтобы подтвердить, что это действительно они.

Аккаунты, прошедшие проверку, будут помечены специальным значком.