В популярном приложении для знакомств Tinder до конца года появится функция видеочатов.

Об этом сообщает издание The Verge.

Компания Match Group, которая владеет приложением, накануне обнародовала отчет о своих доходах за первый квартал 2020 года.

В этот отчете компания упомянула, что до конца текущего года планирует запустить собственный видеочат. Деталей пока не раскрывают.

Стоит отметить, что на данный момент в приложении доступны только тестовые сообщения и обмен GIF-файлами из библиотеки ресурса. Отправлять ссылки, фото и видео в чатах Tinder запрещено. Это сделано с целью безопасности: так пользователи не могут отправлять и получать оскорбительный контент.

Журналисты предполагают, что до конца года Match Group намерена или разработать собственную систему распознавания оскорбительных изображений или находится в поиске сторонней системы.

Во время глобального карантина Tinder внесли ряд изменений в свое приложение, помогающих людям легче переживать карантин. Видеочаты также смогут послужить этой цели.

“Мы уверены, что спрос на связь с людьми никогда не исчезнет, ​​и мы по-прежнему готовы удовлетворить эту потребность Этот период социальной изоляции был бы гораздо более тяжелым для одиноких людей, у которых больше не было бы других возможностей встретиться (как бары и концерт), если бы не наши продукты”, — подчеркнули в компании.